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Уборка домов, квартир и офисов от 80 руб/м2

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Наши услуги

Уборка в квартире

Уборка в квартире
Уборка в квартире
Цена м2:
от 80 руб.

Уборка в квартире

Наведем чистоту в вашей квартире. Весь спектр клининговых услуг «под ключ» в Москве и области. Отвечаем за Ваше имущество на время уборки. Клинеры славяне. Оплата после работы. Работаем официально. Выезд бесплатно. Смотрите наши реальные отзывы внизу сайта. Профессиональное оборудование и химия. Клинеры со стажем от 3х лет. Гарантия чистоты 100% Индивидуальный подход к каждому клиенту. Опыт более 7 лет. Честные скидки до 30%. Уборка в удобное для вас время. Работаем 24/7. Приведем помещение в идеальный вид. Любые площади, есть опыт уборки до 54000 м2. Генеральная уборка. Регулярная уборка. ЭКO уборка. Уборка после ремонта. Поддерживающая уборка. Уборка после потопа. Уборка после пожара. Уборка после и перед сдачей в аренду. Уборка после переезда. Химчистка. Озонирование. Дезинфекция.

Прайс лист с полным перечнем услуг (ссылка)

НО обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Ни один онлайн калькулятор или прайс не даст точную стоимость на уборку, это может сделать только менеджер. Кроме того, только менеджер может дать персональную скидку или рассказать о текущих акциях.

Работаем с физическими и юридическими лицами по договору. Любая форма оплаты

Для получения точной стоимости услуг, оставьте заявку на сайте, и менеджер Вам перезвонит

Стоимость работ не изменится в процессе, у нас нет скрытых наценок

Уборка коттеджа

Уборка коттеджа
Уборка коттеджа
Цена м2:
от 80 руб.

Уборка коттеджа

Наведем чистоту в вашем коттедже и загородном доме. Весь спектр клининговых услуг «под ключ» в Москве и области. Отвечаем за Ваше имущество на время уборки. Клинеры славяне. Оплата после работы. Работаем официально. Выезд бесплатно. Смотрите наши реальные отзывы внизу сайта. Профессиональное оборудование и химия. Клинеры со стажем от 3х лет. Гарантия чистоты 100% Индивидуальный подход к каждому клиенту. Опыт более 7 лет. Честные скидки до 30%. Уборка в удобное для вас время. Работаем 24/7. Приведем помещение в идеальный вид. Любые площади, есть опыт уборки до 54000 м2. Генеральная уборка. Регулярная уборка. ЭКO уборка. Уборка после ремонта. Поддерживающая уборка. Уборка после потопа. Уборка после пожара. Уборка после и перед сдачей в аренду. Уборка после переезда. Химчистка. Озонирование. Дезинфекция.

Уборка придомовой территории сезонная. Отмоем тротуарную плитку до первоначального внешнего вида. Также оказываем услуги по очистке бассейнов и фонтанов.

Прайс лист с полным перечнем услуг (ссылка)

НО обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Ни один онлайн калькулятор или прайс не даст точную стоимость на уборку, это может сделать только менеджер. Кроме того, только менеджер может дать персональную скидку или рассказать о текущих акциях.

Работаем с физическими и юридическими лицами по договору. Любая форма оплаты

Для получения точной стоимости услуг, оставьте заявку на сайте, и менеджер Вам перезвонит

Стоимость работ не изменится в процессе, у нас нет скрытых наценок

Уборка офиса

Уборка офиса
Уборка офиса
Цена м2:
от 80 руб.

Уборка офиса

Наведем чистоту в вашем офисе. Весь спектр клининговых услуг «под ключ» в Москве и области. Отвечаем за Ваше имущество на время уборки. Клинеры славяне. Оплата после работы. Работаем официально. Выезд бесплатно. Смотрите наши реальные отзывы внизу сайта. Профессиональное оборудование и химия. Клинеры со стажем от 3х лет. Гарантия чистоты 100% Индивидуальный подход к каждому клиенту. Опыт более 7 лет. Честные скидки до 30%. Уборка в удобное для вас время. Работаем 24/7. Приведем помещение в идеальный вид. Любые площади, есть опыт уборки до 54000 м2. Генеральная уборка. Регулярная уборка. ЭКO уборка. Уборка после ремонта. Поддерживающая уборка. Уборка после потопа. Уборка после пожара. Уборка после и перед сдачей в аренду. Уборка после переезда. Химчистка. Озонирование. Дезинфекция.

Прайс лист с полным перечнем услуг (ссылка)

НО обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Ни один онлайн калькулятор или прайс не даст точную стоимость на уборку, это может сделать только менеджер. Кроме того, только менеджер может дать персональную скидку или рассказать о текущих акциях.

Работаем с физическими и юридическими лицами по договору. Любая форма оплаты

Для получения точной стоимости услуг, оставьте заявку на сайте, и менеджер Вам перезвонит

Стоимость работ не изменится в процессе, у нас нет скрытых наценок

Нежилые помещения

Нежилые помещения
Нежилые помещения
Цена м2:
от 80 руб.

Нежилые помещения

Прведем уборку в: торговом центре, магазине, автосервисе, складе, парикмахерской, ресторане, кафе, гостинице, большие производственные объекты, и другие помещения. Весь спектр клининговых услуг «под ключ» в Москве и области. Отвечаем за Ваше имущество на время уборки. Клинеры славяне. Оплата после работы. Работаем официально. Выезд бесплатно. Смотрите наши реальные отзывы внизу сайта. Профессиональное оборудование и химия. Клинеры со стажем от 3х лет. Гарантия чистоты 100% Индивидуальный подход к каждому клиенту. Опыт более 7 лет. Честные скидки до 30%. Уборка в удобное для вас время. Работаем 24/7. Приведем помещение в идеальный вид. Любые площади, есть опыт уборки до 54000 м2. Генеральная уборка. Регулярная уборка. ЭКO уборка. Уборка после ремонта. Поддерживающая уборка. Уборка после потопа. Уборка после пожара. Уборка после и перед сдачей в аренду. Уборка после переезда. Химчистка. Озонирование. Дезинфекция.

Прайс лист с полным перечнем услуг (ссылка)

НО обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Ни один онлайн калькулятор или прайс не даст точную стоимость на уборку, это может сделать только менеджер. Кроме того, только менеджер может дать персональную скидку или рассказать о текущих акциях.

Работаем с физическими и юридическими лицами по договору. Любая форма оплаты

Для получения точной стоимости услуг, оставьте заявку на сайте, и менеджер Вам перезвонит

Стоимость работ не изменится в процессе, у нас нет скрытых наценок

Мойка окон

Мойка фасадов и окон
Мойка окон
Цена м2:
от 150 руб.

Мойка фасадов и окон

Мытьё стёкол (с улицы мытье производится с учетом технической возможности обеспечить технику безопасности для клинера)

Мытьё рам и подоконников

Протирка жалюзи

Снятие или подвес штор

Очистка москитной сетки от насекомых и пыли

Удаление грязи с откосов, фурнитуры, водоотливов

Мойку стен

Чистка рекламных конструкций

Полировка поверхностей

Для высотных зданий будут задействованы промышленные альпинисты

Прайс лист с полным перечнем услуг (ссылка)

НО обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Ни один онлайн калькулятор или прайс не даст точную стоимость на уборку, это может сделать только менеджер. Кроме того, только менеджер может дать персональную скидку или рассказать о текущих акциях.

Работаем с физическими и юридическими лицами по договору. Любая форма оплаты

Для получения точной стоимости услуг, оставьте заявку на сайте, и менеджер Вам перезвонит

Стоимость работ не изменится в процессе, у нас нет скрытых наценок

Почему стоит обратиться к нам

Принимаем заявки круглосуточно

Принимаем заявки круглосуточно

У нас собственный инвентарь

У нас собственный инвентарь

Обеспечим сохранность Вашего имущества

Обеспечим сохранность
Вашего имущества

Более 300+ квартир каждый год

Более 300+ квартир каждый год

Возможность уборки в день обращения

Возможность уборки
в день обращения

Все наши сотрудники - граждане РФ

Все наши сотрудники
- граждане РФ

Видеопрезентация

От слов к делу. Ознакомьтесь с нашей работой своими глазами.

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скидка 500 руб. на первую уборку




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и получите скидку 500 руб. на первую уборку

Как мы работаем

Наши показатели

Сотрудники

  • Ирина Григорьева

    Ирина Григорьева

    Опыт работы в нашей компании 5 лет. Знает о уборке все, от А до Я. На большие объекты выезжает в качестве бригадира - контролера. За 5 лет ни одного плохого отзыва от клиентов.

  • Галина Кравченко

    Галина Кравченко

    Химик по образованию. Профессионал в химчистке. Знает о составах моющих средств абсолютно все. Если у кого-то не получается справиться с пятном, обязательно идут к ней за советом.

  • Инга Юдина

    Инга Юдина

    Специалист широкого профиля. Отлично зарекомендовала себя в работе с командой. Всегда доводит дело до конца, после нее идеальная чистота. Не боится высоты и смело работает на объектах любой сложности.

  • Мария Смирнова

    Мария Смирнова

    Одна из ведущих специалистов компании. Большой опыт работы с квартирами после ремонта. На ее счету несколько ЖК с отмытыми квартирами после строительства. Быстрое выполнение работы.

  • Светлана Нестерова

    Светлана Нестерова

    Веселая, общительная, пунктуальная. Все работы выполняет быстро, качественно, с душой. Выезжает на объекты как в составе бригады, так и самостоятельно. Всегда внимательна к мелочам.

Контакты

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8 (995) 797-99-96
Заказать звонок Рассчитать по видео/фото biguborka@yandex
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