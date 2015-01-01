Уборка коттеджа

Наведем чистоту в вашем коттедже и загородном доме. Весь спектр клининговых услуг «под ключ» в Москве и области. Отвечаем за Ваше имущество на время уборки. Клинеры славяне. Оплата после работы. Работаем официально. Выезд бесплатно. Смотрите наши реальные отзывы внизу сайта. Профессиональное оборудование и химия. Клинеры со стажем от 3х лет. Гарантия чистоты 100% Индивидуальный подход к каждому клиенту. Опыт более 7 лет. Честные скидки до 30%. Уборка в удобное для вас время. Работаем 24/7. Приведем помещение в идеальный вид. Любые площади, есть опыт уборки до 54000 м2. Генеральная уборка. Регулярная уборка. ЭКO уборка. Уборка после ремонта. Поддерживающая уборка. Уборка после потопа. Уборка после пожара. Уборка после и перед сдачей в аренду. Уборка после переезда. Химчистка. Озонирование. Дезинфекция.

Уборка придомовой территории сезонная. Отмоем тротуарную плитку до первоначального внешнего вида. Также оказываем услуги по очистке бассейнов и фонтанов.

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