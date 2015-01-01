Наведем чистоту в вашей квартире. Весь спектр клининговых услуг «под ключ» в Москве и области. Отвечаем за Ваше имущество на время уборки. Клинеры славяне. Оплата после работы. Работаем официально. Выезд бесплатно. Смотрите наши реальные отзывы внизу сайта. Профессиональное оборудование и химия. Клинеры со стажем от 3х лет. Гарантия чистоты 100% Индивидуальный подход к каждому клиенту. Опыт более 7 лет. Честные скидки до 30%. Уборка в удобное для вас время. Работаем 24/7. Приведем помещение в идеальный вид. Любые площади, есть опыт уборки до 54000 м2. Генеральная уборка. Регулярная уборка. ЭКO уборка. Уборка после ремонта. Поддерживающая уборка. Уборка после потопа. Уборка после пожара. Уборка после и перед сдачей в аренду. Уборка после переезда. Химчистка. Озонирование. Дезинфекция.Прайс лист с полным перечнем услуг (ссылка)
НО обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Ни один онлайн калькулятор или прайс не даст точную стоимость на уборку, это может сделать только менеджер. Кроме того, только менеджер может дать персональную скидку или рассказать о текущих акциях.
Наведем чистоту в вашем коттедже и загородном доме. Весь спектр клининговых услуг «под ключ» в Москве и области. Отвечаем за Ваше имущество на время уборки. Клинеры славяне. Оплата после работы. Работаем официально. Выезд бесплатно. Смотрите наши реальные отзывы внизу сайта. Профессиональное оборудование и химия. Клинеры со стажем от 3х лет. Гарантия чистоты 100% Индивидуальный подход к каждому клиенту. Опыт более 7 лет. Честные скидки до 30%. Уборка в удобное для вас время. Работаем 24/7. Приведем помещение в идеальный вид. Любые площади, есть опыт уборки до 54000 м2. Генеральная уборка. Регулярная уборка. ЭКO уборка. Уборка после ремонта. Поддерживающая уборка. Уборка после потопа. Уборка после пожара. Уборка после и перед сдачей в аренду. Уборка после переезда. Химчистка. Озонирование. Дезинфекция.
Уборка придомовой территории сезонная. Отмоем тротуарную плитку до первоначального внешнего вида. Также оказываем услуги по очистке бассейнов и фонтанов.Прайс лист с полным перечнем услуг (ссылка)
НО обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Ни один онлайн калькулятор или прайс не даст точную стоимость на уборку, это может сделать только менеджер. Кроме того, только менеджер может дать персональную скидку или рассказать о текущих акциях.
Наведем чистоту в вашем офисе. Весь спектр клининговых услуг «под ключ» в Москве и области. Отвечаем за Ваше имущество на время уборки. Клинеры славяне. Оплата после работы. Работаем официально. Выезд бесплатно. Смотрите наши реальные отзывы внизу сайта. Профессиональное оборудование и химия. Клинеры со стажем от 3х лет. Гарантия чистоты 100% Индивидуальный подход к каждому клиенту. Опыт более 7 лет. Честные скидки до 30%. Уборка в удобное для вас время. Работаем 24/7. Приведем помещение в идеальный вид. Любые площади, есть опыт уборки до 54000 м2. Генеральная уборка. Регулярная уборка. ЭКO уборка. Уборка после ремонта. Поддерживающая уборка. Уборка после потопа. Уборка после пожара. Уборка после и перед сдачей в аренду. Уборка после переезда. Химчистка. Озонирование. Дезинфекция.Прайс лист с полным перечнем услуг (ссылка)
НО обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Ни один онлайн калькулятор или прайс не даст точную стоимость на уборку, это может сделать только менеджер. Кроме того, только менеджер может дать персональную скидку или рассказать о текущих акциях.
Прведем уборку в: торговом центре, магазине, автосервисе, складе, парикмахерской, ресторане, кафе, гостинице, большие производственные объекты, и другие помещения. Весь спектр клининговых услуг «под ключ» в Москве и области. Отвечаем за Ваше имущество на время уборки. Клинеры славяне. Оплата после работы. Работаем официально. Выезд бесплатно. Смотрите наши реальные отзывы внизу сайта. Профессиональное оборудование и химия. Клинеры со стажем от 3х лет. Гарантия чистоты 100% Индивидуальный подход к каждому клиенту. Опыт более 7 лет. Честные скидки до 30%. Уборка в удобное для вас время. Работаем 24/7. Приведем помещение в идеальный вид. Любые площади, есть опыт уборки до 54000 м2. Генеральная уборка. Регулярная уборка. ЭКO уборка. Уборка после ремонта. Поддерживающая уборка. Уборка после потопа. Уборка после пожара. Уборка после и перед сдачей в аренду. Уборка после переезда. Химчистка. Озонирование. Дезинфекция.Прайс лист с полным перечнем услуг (ссылка)
НО обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Ни один онлайн калькулятор или прайс не даст точную стоимость на уборку, это может сделать только менеджер. Кроме того, только менеджер может дать персональную скидку или рассказать о текущих акциях.
Мытьё стёкол (с улицы мытье производится с учетом технической возможности обеспечить технику безопасности для клинера)
Мытьё рам и подоконников
Протирка жалюзи
Снятие или подвес штор
Очистка москитной сетки от насекомых и пыли
Удаление грязи с откосов, фурнитуры, водоотливов
Мойку стен
Чистка рекламных конструкций
Полировка поверхностей
Для высотных зданий будут задействованы промышленные альпинистыПрайс лист с полным перечнем услуг (ссылка)
НО обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Ни один онлайн калькулятор или прайс не даст точную стоимость на уборку, это может сделать только менеджер. Кроме того, только менеджер может дать персональную скидку или рассказать о текущих акциях.
и получите скидку 500 руб. на первую уборку
Опыт работы в нашей компании 5 лет. Знает о уборке все, от А до Я. На большие объекты выезжает в качестве бригадира - контролера. За 5 лет ни одного плохого отзыва от клиентов.
Химик по образованию. Профессионал в химчистке. Знает о составах моющих средств абсолютно все. Если у кого-то не получается справиться с пятном, обязательно идут к ней за советом.
Специалист широкого профиля. Отлично зарекомендовала себя в работе с командой. Всегда доводит дело до конца, после нее идеальная чистота. Не боится высоты и смело работает на объектах любой сложности.
Одна из ведущих специалистов компании. Большой опыт работы с квартирами после ремонта. На ее счету несколько ЖК с отмытыми квартирами после строительства. Быстрое выполнение работы.
Веселая, общительная, пунктуальная. Все работы выполняет быстро, качественно, с душой. Выезжает на объекты как в составе бригады, так и самостоятельно. Всегда внимательна к мелочам.
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